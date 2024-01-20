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Сили оборони зосередились на знищенні ракетних установок РФ, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони України зосередились на знищенні російських ракетних установок, адже ракети вони виробляють, і в цьому їх виснажувати важче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв’ю Focus.

Ігнат пояснив, що "вимотувати" росіян знищуючи їх ракети важко, адже в них є власне виробництво.

"Якщо ми говоримо про виробництво ракет, то крилатих, балістичних чітко видно, що не все так швидко, не все так просто, але вони їх роблять. А є ще виробництво зенітних ракет, ракети С-300, “Буки” - все виготовляється. Підприємства працюють, на жаль, вони будуть їх мати, тому тут більше Сили оборони зрештою зосереджуються на знищенні самих установок ", - сказав речник.

Він також відзначив прогрес у знищенні ворожої протиповітряної оборони.

"ППО російське проріджується. Те, що вони ними наситили лінію бойового зіткнення - це 100%, те, що Крим насичений - це теж 200%, але бачите, що російська територія не так вже й насичена... Там взагалі прохідний двір", - наголосив Ігнат.

За словами речника, те, що дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз - це дуже добрий знак.

"Вони відчули гіркий присмак війни, все більше з кожним днем його відчувають. Росіяни, які думали, що "специальная военная операция идет по плану", що війна їх не торкнеться, ну, тепер торкається і тепер вони отримують те, що отримували і ми протягом, на жаль, тих двох років, - це пожежі, це руйнування, і це смерть. Інакше бути не може. Вони затіяли проти нас цю війну, тому отримують за це зараз", - додав він.

Атака на нафтозавод РФ

В ніч на 19 січня у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Як повідомив співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах, це наслідок успішної операції Головного управління розвідки Міноборони.

Також вчора росЗМІ повідомили про атаку дронів на Тамбовський пороховий завод. Він розташований у російському місті Котовськ, там виготовляють порох для зброї та боєприпасів.

Джерела РБК-Україна також підтвердили, що за цією атакою також стоїть ГУР.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що атаки на нафтобазу та завод завдали шкоди окупантам. Зокрема, це ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання.

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