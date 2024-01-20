Силы обороны сосредоточились на уничтожении ракетных установок РФ, - Игнат

Игнат объяснил, что "выматывать" россиян уничтожая их ракеты трудно, ведь у них есть собственное производство.

"Если мы говорим о производстве ракет, то крылатых, баллистических четко видно, что не все так быстро, не все так просто, но они их делают. А есть еще производство зенитных ракет, ракеты С-300, "Буки" - все изготавливается. Предприятия работают, к сожалению, они будут их иметь, поэтому здесь больше Силы обороны в конце концов сосредотачиваются на уничтожении самих установок", - сказал спикер.

Он также отметил прогресс в уничтожении вражеской противовоздушной обороны.

"ПВО российское прореживается. То, что они ими насытили линию боевого соприкосновения - это 100%, то, что Крым насыщен - это тоже 200%, но видите, что российская территория не так уж и насыщена.... Там вообще проходной двор", - подчеркнул Игнат.

По словам спикера, то, что дроны украинского производства долетают и до Москвы, и до Питера, и до других нефтебаз - это очень хороший знак.

"Они почувствовали горький привкус войны, все больше с каждым днем его чувствуют. Россияне, которые думали, что "специальная военная операция идет по плану", что война их не коснется, ну, теперь касается и теперь они получают то, что получали и мы в течение, к сожалению, тех двух лет, - это пожары, это разрушения, и это смерть. Иначе быть не может. Они затеяли против нас эту войну, поэтому получают за это сейчас", - добавил он.

Атака на нефтезавод РФ

В ночь на 19 января в городе Клинце Брянской области вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Как сообщил собеседник РБК-Украина в спецслужбах, это следствие успешной операции Главного управления разведки Минобороны.

Также вчера росСМИ сообщили об атаке дронов на Тамбовский пороховой завод. Он расположен в российском городе Котовск, там производится прах для оружия и боеприпасов.

Источники РБК-Украина также подтвердили, что за этой атакой стоит ГУР.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что атаки на нефтебазу и завод нанесли ущерб оккупантам. В частности, это усложняет логистику россиян и срывает графики снабжения.

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