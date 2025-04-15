Сили оборони знищили два російські комплекси "Борисоглебск-2" вартістю 400 млн доларів

Сили оборони Півдня України поблизу населеного пункту Новокам'янське у Херсонської області виявили позиції російської системи радіолектронної боротьби (РЕБ) "Борисоглєбськ-2". На позиції знаходилися одразу дві одиниці військової техніки.

Українські воїни влучно вдарили по виявлених російських комплексах. В результаті операції обидві станції були знищені.

"Це дуже дороговартісна система, бо може одночасно виконувати до 30 різних завдань", - розповіли в Силах оброни Півдня.

За останніми даними, один такий комплекс радіоелектронної боротьби коштує близько 200 мільйонів доларів. Тож ЗСУ за одну операцію "вполювали" російської техніки мінімум на 400 млн доларів.

Сили оборони Півдня України показали успішну операцію на відео.

Що відомо про комплекс "Борисоглебск-2"

"Борисоглебск-2" - російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення.

Основна функція цього комплексу - виявлення та придушення різних каналів зв'язку та інших систем, які використовують радіосигнали - системи зв'язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові, та придушення навігаційних систем.

Відомо, що комплекс у 2009–2010 роках проходив перші випробування. Перші 8 комплексів були передані до армії РФ у 2013 році. Повний склад комплексу включає дев’ять машин із різним набором обладнання. Усі вони змонтовані на шасі транспортера-тягача МТ-ЛБ.