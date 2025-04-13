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Допоміг Javelin: українські бійці зірвали штурм росіян на Покровському напрямку

Неділя 13 квітня 2025 21:04
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Допоміг Javelin: українські бійці зірвали штурм росіян на Покровському напрямку Фото: ЗСУ зупинили штурм російської армії за допомогою Javelin (mil.in.ua)
Автор: Ірина Гайдук

Українські воїни на Східному напрямку фронту зупинили штурм російської армії за допомогою Javelin, а потім дроном добили техніку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Російські окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ в смузі оборони одного із підрозділів на Покровському напрямку. Ворожий танк намагався прорвати оборонні укріплення українців, але бійці стрілецького батальйону змінили його плани.

"Перший удар - постріл з протитанкового ракетного комплексу Javelin по башті ворожого панцерника. Далі працював важкий бомбер Vampire. І для танку з екіпажем все закінчилося фатально", - розповіли в угрупованні військ.

Успішну роботу українських стрільців показала на відео 141 окрема механізована бригада.

"Окупанти не полишають спроб штурму, але щоразу отримують гідну й нищівну відповідь. Так буде з кожним!", - наголосили в ОСУВ.

Що відомо про Javelin

Javelin - переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin.

"Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також літальних апаратів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Що відомо про дрон Vampire

БПЛА Vampire - українського виробництва. Його розробку розпочали влітку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У його арсеналі є спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни. Також активно використовується для дистанційного мінування та транспортування корисних вантажів.

Успіхи ЗСУ на Покровському напрямку

ЗСУ знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.

Українські FPV-дрони знищили вогневі позиції та укриття з російськими солдатами на Покровському напрямку, попри намагання російської армії заховатися від ЗСУ.

Окрім того, українська артилерія майстерно атакувала позиції російських загарбників. Влучними пострілами знищено ворожі гаубиці Мста-Б, Д-30, польові склади боєприпасів та особовий склад противника.

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