Допоміг Javelin: українські бійці зірвали штурм росіян на Покровському напрямку

Українські воїни на Східному напрямку фронту зупинили штурм російської армії за допомогою Javelin, а потім дроном добили техніку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Російські окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ в смузі оборони одного із підрозділів на Покровському напрямку. Ворожий танк намагався прорвати оборонні укріплення українців, але бійці стрілецького батальйону змінили його плани.

"Перший удар - постріл з протитанкового ракетного комплексу Javelin по башті ворожого панцерника. Далі працював важкий бомбер Vampire. І для танку з екіпажем все закінчилося фатально", - розповіли в угрупованні військ.

Успішну роботу українських стрільців показала на відео 141 окрема механізована бригада.

"Окупанти не полишають спроб штурму, але щоразу отримують гідну й нищівну відповідь. Так буде з кожним!", - наголосили в ОСУВ.

Що відомо про Javelin

Javelin - переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin.

"Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також літальних апаратів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Що відомо про дрон Vampire

БПЛА Vampire - українського виробництва. Його розробку розпочали влітку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У його арсеналі є спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни. Також активно використовується для дистанційного мінування та транспортування корисних вантажів.