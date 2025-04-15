Силы обороны уничтожили два российских комплекса "Борисоглебск-2" стоимостью 400 млн долларов

Силы обороны Юга Украины вблизи населенного пункта Новокаменское в Херсонской области обнаружили позиции российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2". На позиции находились сразу две единицы военной техники.

Украинские воины метко ударили по выявленным российским комплексам. В результате операции обе станции были уничтожены.

"Это очень дорогостоящая система, потому что может одновременно выполнять до 30 различных задач", - рассказали в Силах обороны Юга.

По последним данным, один такой комплекс радиоэлектронной борьбы стоит около 200 миллионов долларов. Поэтому ВСУ за одну операцию "поймали" российской техники минимум на 400 млн долларов.

Силы обороны Юга Украины показали успешную операцию на видео.

Что известно о комплексе "Борисоглебск-2"

"Борисоглебск-2" - российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления.

Основная функция этого комплекса - выявление и подавление различных каналов связи и других систем, которые используют радиосигналы - системы связи и управления тактического звена, в частности спутниковые, и подавление навигационных систем.

Известно, что комплекс в 2009-2010 годах проходил первые испытания. Первые 8 комплексов были переданы в армию РФ в 2013 году. Полный состав комплекса включает девять машин с различным набором оборудования. Все они смонтированы на шасси транспортера-тягача МТ-ЛБ.