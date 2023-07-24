ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили оборони знищили 6 ворожих систем ППО у Херсонській області, - Гуменюк

Новость на русском →
Понеділок 24 липня 2023 21:14
Сили оборони знищили 6 ворожих систем ППО у Херсонській області, - Гуменюк Фото: спікер Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони знищили шість систем ППО росіян у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни на півдні продовжують використовувати авіацію, тому знищення ППО окупантів послабить їх позиції.

"Ми на нашій ділянці відпрацювали по шести системах ворожої ППО і вони вже не здатні захищати ті літаки. Літаки тактичної авіації в нашому напрямку затримуються в зоні недосяжної для нашої ППО для того, щоб звідти випускати керовані авіабомби на відстань 50-60 км. І це поки що робить їх недосяжними для нашого ураження. Але ми все ж працюємо над розвитком своєї тактики і продовжуємо захищати смугу на лівому березі для того, щоб там закріплятися вже в більш безпечній ситуації", - розповіла вона.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби.

Так, 16 липня ворог вдарив по селу Розлив Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримали 54-річна жінка та чоловік 49 років.

Також 17 липня окупанти завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Через атаку постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року