Росіяни завдали удару по Херсонській області. Постраждали двоє людей

У неділю, 16 липня, російські військові обстріляли приватні будинки села Розлив, Херсонської області. В результаті цього постраждали цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

Попередньо відомо, що в результаті обстрілу поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Вони перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога.

Окрім цього у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею.

"Масштаби збитків ще встановлюються. Але це - черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб", - сказано в повідомленні.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації українськими військовими Херсону, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Наприклад, внаслідок ударів по Бериславському району 12 липня, постраждав цивільний. Тоді ж ворог завдав артилерійського удару по житловим будинкам Гаврилівки Новоолександрівської громади.

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