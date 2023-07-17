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Росіяни обстріляли Херсонську область: поранення дістали двоє людей

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Білозерська громада, Понеділок 17 липня 2023 18:45
Росіяни обстріляли Херсонську область: поранення дістали двоє людей Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 17 липня, завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Близько 17:00 російські війська вчергове обстріляли мирне населення Білозерської громади. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.

Зазначається, що осколкові поранення отримало дві місцеві мешканки, 58 та 25 років. Їх госпіталізовано.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pgo.gov.ua)

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння. Наразі вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації українськими військовими Херсону, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Наприклад, внаслідок ударів по Бериславському району 12 липня, постраждав цивільний. Тоді ж ворог завдав артилерійського удару по житловим будинкам Гаврилівки Новоолександрівської громади.

Вчора російські військові обстріляли приватні будинки села Розлив, Херсонської області. В результаті цього постраждали цивільні.

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