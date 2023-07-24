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Силы обороны уничтожили 6 вражеских систем ПВО в Херсонской области, - Гуменюк

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Понедельник 24 июля 2023 21:14
Силы обороны уничтожили 6 вражеских систем ПВО в Херсонской области, - Гуменюк Фото: спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны уничтожили шесть систем ПВО россиян Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне на юге продолжают использовать авиацию, поэтому уничтожение ПВО оккупантов ослабит их позиции.

"Мы на нашем участке отработали по шести системам вражеской ПВО и они уже не способны защищать те самолеты. Самолеты тактической авиации в нашем направлении задерживаются в зоне недостижимой для нашей ПВО для того, чтобы оттуда выпускать управляемые авиабомбы на расстояние 50-60 км. И это пока делает их недостижимыми для наших недосягаемых. полосу на левом берегу для того чтобы там закрепляться уже в более безопасной ситуации", - рассказала она.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, используют управляемые авиационные бомбы.

Так, 16 июля враг ударил по селу Разлив Херсонской области. В результате ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет.

Также 17 июля оккупанты нанесли удары по Белозерской общине в Херсонской области. Из-за атаки пострадали два человека.

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Херсон ПВО Война России против Украины
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