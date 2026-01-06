Сили оборони зірвали штурм РФ на квадроциклах дорогою на Ямпіль (відео)

Сили оборони України зірвали спробу російського штурму на квадроциклах на напрямку до Ямполя. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

За даними військових, противник намагався скористатися складними погодними умовами - сильним снігопадом, шквальним вітром і майже нульовою видимістю - щоб непомітно висунути штурмову групу. Через негоду розвідка з повітря була обмежена, і російські війська розраховували пройти приховано.



"Групу було виявлено дорогою на Ямпіль. Пілоти батальйону SIGNUM миттєво включились у роботу. Працювали в парах - чітко, холодно, без хаосу. Координація, досвід і злагодженість дали результат", - підписано відео.

У результаті штурм було повністю зірвано. Живу силу противника знищено, а ворожу техніку - спалено.

Що відомо про Ямпіль

Селище Ямпіль розташоване на півночі Донеччині поблизу Слов'янської ділянки фронту.

Воно має стратегічне значення через своє положення на транспортних шляхах і близькість до ключових населених пунктів Донеччини.