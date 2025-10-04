ua en ru
ЗСУ стабілізували ситуацію в Ямполі і знищують залишки ворожих ДРГ,- Сирський

Донеччина, Субота 04 жовтня 2025 20:17
ЗСУ стабілізували ситуацію в Ямполі і знищують залишки ворожих ДРГ,- Сирський Фото: головком ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Збройні сили України стабілізували ситуацію в районі населеного пункту Ямпіль біля Лиману на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Telegram.

Лиманський напрямок

"Відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках", - написав Сирський.

ЗСУ стабілізували ситуацію в Ямполі і знищують залишки ворожих ДРГ,- СирськийФото: селище Ямпіль у Донецькій області під контролем Сил оборони (deepstatemap)

Головком також повідомив, що ситуація в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, ЗСУ та Нацгвардії проводять у самому селищі ударно-пошукові дії. Щоб виявити та знищити залишки диверсійних груп противника.

Добропільський напрямок

За словами Сирського, на Добропільському напрямку ЗСУ підвищують ефективність ураження місць накопичення ворога, знищують його логістику.

Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні - 32.

Також, за словами головкома, від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено - 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки.

"Просування" росіян у Ямполі

Нагадаємо, раніше російська пропаганда вже заявляла про нібито просування в селищі Ямпіль Донецької області. Але ворожа інформація про успіхи біля Лиману є фейком.

За даними Генерального штабу, найгарячішими напрямками на фронті залишаються Лиманське, Торецьке, Покровське і Новопавлівське.

Критична ситуація склалася в Куп'янську Харківської області. Докладніше читайте в матеріалі "Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто".

