Силы обороны сорвали штурм РФ на квадроциклах по дороге на Ямполь (видео)

Силы обороны Украины сорвали попытку российского штурма на квадроциклах на направлении к Ямполю. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
По данным военных, противник пытался воспользоваться сложными погодными условиями - сильным снегопадом, шквальным ветром и почти нулевой видимостью - чтобы незаметно выдвинуть штурмовую группу. Из-за непогоды разведка с воздуха была ограничена, и российские войска рассчитывали пройти скрытно.
"Группа была обнаружена по дороге на Ямполь. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно включились в работу. Работали в парах - четко, холодно, без хаоса. Координация, опыт и слаженность дали результат", - подписано видео.
В результате штурм был полностью сорван. Живая сила противника уничтожена, а вражеская техника - сожжена.
Поселок Ямполь расположен на севере Донецкой области вблизи Славянского участка фронта.
Оно имеет стратегическое значение из-за своего положения на транспортных путях и близости к ключевым населенным пунктам Донецкой области.
Ранее появлялась информация о попытках российских диверсионно-разведывательных групп закрепиться вблизи Ямполя. Еще 28 сентября оккупанты заявляли о якобы продвижении в пределах этого населенного пункта Донецкой области.
В 11-м армейском корпусе эти сообщения опровергли, назвав их элементом информационной войны и попыткой посеять панику среди населения. Военные подчеркнули, что Ямполь находится под контролем ВСУ, а все попытки диверсантов прорваться оперативно пресекаются.
Впоследствии, 4 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о стабилизации ситуации на этом направлении. А уже 6 октября спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал сообщил об уничтожении российских диверсионных групп, которым удалось проникнуть в район Ямполя.
На днях мы писали, что на Лиманском направлении российские войска пытаются обойти украинские позиции и проникнуть непосредственно в город. Сейчас там ситуацию осложняют большие зоны боевой неопределенности и активное применение беспилотников.