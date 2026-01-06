Силы обороны сорвали штурм РФ на квадроциклах по дороге на Ямполь (видео)

Силы обороны Украины сорвали попытку российского штурма на квадроциклах на направлении к Ямполю. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

По данным военных, противник пытался воспользоваться сложными погодными условиями - сильным снегопадом, шквальным ветром и почти нулевой видимостью - чтобы незаметно выдвинуть штурмовую группу. Из-за непогоды разведка с воздуха была ограничена, и российские войска рассчитывали пройти скрытно.



"Группа была обнаружена по дороге на Ямполь. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно включились в работу. Работали в парах - четко, холодно, без хаоса. Координация, опыт и слаженность дали результат", - подписано видео.

В результате штурм был полностью сорван. Живая сила противника уничтожена, а вражеская техника - сожжена.

Что известно о Ямполе

Поселок Ямполь расположен на севере Донецкой области вблизи Славянского участка фронта.

Оно имеет стратегическое значение из-за своего положения на транспортных путях и близости к ключевым населенным пунктам Донецкой области.