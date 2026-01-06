Сили оборони зірвали штурм РФ на квадроциклах дорогою на Ямпіль (відео)

Сили оборони України зірвали спробу російського штурму на квадроциклах на напрямку до Ямполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

За даними військових, противник намагався скористатися складними погодними умовами - сильним снігопадом, шквальним вітром і майже нульовою видимістю - щоб непомітно висунути штурмову групу. Через негоду розвідка з повітря була обмежена, і російські війська розраховували пройти приховано.



"Групу було виявлено дорогою на Ямпіль. Пілоти батальйону SIGNUM миттєво включились у роботу. Працювали в парах - чітко, холодно, без хаосу. Координація, досвід і злагодженість дали результат", - підписано відео.

У результаті штурм було повністю зірвано. Живу силу противника знищено, а ворожу техніку - спалено.

Що відомо про Ямпіль

Селище Ямпіль розташоване на півночі Донеччині поблизу Слов'янської ділянки фронту.

Воно має стратегічне значення через своє положення на транспортних шляхах і близькість до ключових населених пунктів Донеччини.