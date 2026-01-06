Сили оборони зірвали штурм РФ на квадроциклах дорогою на Ямпіль (відео)
Сили оборони України зірвали спробу російського штурму на квадроциклах на напрямку до Ямполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.
За даними військових, противник намагався скористатися складними погодними умовами - сильним снігопадом, шквальним вітром і майже нульовою видимістю - щоб непомітно висунути штурмову групу. Через негоду розвідка з повітря була обмежена, і російські війська розраховували пройти приховано.
"Групу було виявлено дорогою на Ямпіль. Пілоти батальйону SIGNUM миттєво включились у роботу. Працювали в парах - чітко, холодно, без хаосу. Координація, досвід і злагодженість дали результат", - підписано відео.
У результаті штурм було повністю зірвано. Живу силу противника знищено, а ворожу техніку - спалено.
Що відомо про Ямпіль
Селище Ямпіль розташоване на півночі Донеччині поблизу Слов'янської ділянки фронту.
Воно має стратегічне значення через своє положення на транспортних шляхах і близькість до ключових населених пунктів Донеччини.
Ситуація у Ямполі
Раніше з’являлася інформація про спроби російських диверсійно-розвідувальних груп закріпитися поблизу Ямполя. Ще 28 вересня окупанти заявляли про нібито просування в межах цього населеного пункту Донецької області.
У 11-му армійському корпусі ці повідомлення спростували, назвавши їх елементом інформаційної війни та спробою посіяти паніку серед населення. Військові підкреслили, що Ямпіль перебуває під контролем ЗСУ, а всі намагання диверсантів прорватися оперативно припиняються.
Згодом, 4 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про стабілізацію ситуації на цьому напрямку. А вже 6 жовтня спікер угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал повідомив про знищення російських диверсійних груп, яким вдалося проникнути в район Ямполя.
Днями ми писали, що на Лиманському напрямку російські війська намагаються обійти українські позиції та проникнути безпосередньо в місто. Наразі там ситуацію ускладнюють великі зони бойової невизначеності та активне застосування безпілотників.