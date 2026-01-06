ua en ru
Силы обороны сорвали штурм РФ на квадроциклах по дороге на Ямполь (видео)

Вторник 06 января 2026 11:09
Силы обороны сорвали штурм РФ на квадроциклах по дороге на Ямполь (видео)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины сорвали попытку российского штурма на квадроциклах на направлении к Ямполю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

По данным военных, противник пытался воспользоваться сложными погодными условиями - сильным снегопадом, шквальным ветром и почти нулевой видимостью - чтобы незаметно выдвинуть штурмовую группу. Из-за непогоды разведка с воздуха была ограничена, и российские войска рассчитывали пройти скрытно.
Силы обороны сорвали штурм РФ на квадроциклах по дороге на Ямполь (видео)

"Группа была обнаружена по дороге на Ямполь. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно включились в работу. Работали в парах - четко, холодно, без хаоса. Координация, опыт и слаженность дали результат", - подписано видео.

В результате штурм был полностью сорван. Живая сила противника уничтожена, а вражеская техника - сожжена.

Что известно о Ямполе

Поселок Ямполь расположен на севере Донецкой области вблизи Славянского участка фронта.

Оно имеет стратегическое значение из-за своего положения на транспортных путях и близости к ключевым населенным пунктам Донецкой области.

Ситуация в Ямполе

Ранее появлялась информация о попытках российских диверсионно-разведывательных групп закрепиться вблизи Ямполя. Еще 28 сентября оккупанты заявляли о якобы продвижении в пределах этого населенного пункта Донецкой области.

В 11-м армейском корпусе эти сообщения опровергли, назвав их элементом информационной войны и попыткой посеять панику среди населения. Военные подчеркнули, что Ямполь находится под контролем ВСУ, а все попытки диверсантов прорваться оперативно пресекаются.

Впоследствии, 4 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о стабилизации ситуации на этом направлении. А уже 6 октября спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал сообщил об уничтожении российских диверсионных групп, которым удалось проникнуть в район Ямполя.

На днях мы писали, что на Лиманском направлении российские войска пытаются обойти украинские позиции и проникнуть непосредственно в город. Сейчас там ситуацию осложняют большие зоны боевой неопределенности и активное применение беспилотников.

