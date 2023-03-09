ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили оборони збили ракету в районі Прилук Чернігівської області (фото уламків)

Новость на русском →
Прилуки, Четвер 09 березня 2023 10:34
Сили оборони збили ракету в районі Прилук Чернігівської області (фото уламків) Фото: Сили оборони збили ракету в районі Прилук Чернігівської області (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники під час масованої атаки росіян 9 березня збили крилату ракету в районі Прилук Чернігівської області. Її уламки показали в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Уламки крилатої ракети, яку збили Сили оборони Сіверщини в районі Прилук", - йдеться в описі під фото.

Фото: Сили оборони збили ракету в районі Прилук Чернігівської області (t.me/ok_pivnich1)

Нагадаємо, що цієї ночі під час масованої атаки росіяни запустили по Україні 81 ракету різного базування та 8 безпілотників "Шахед".

При цьому Сили ППО збили 34 крилаті ракети (Х-101/Х-555 і "Калібр") і чотири з восьми дронів-камікадзе. Вісім авіаракет Х-31П та X-59 до цілей не долетіли. "Кинджали", ракети Х-22 та ракети систем С-300 приземлити не вдалося.

Додамо, що під ворожою атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. А саме в Києві, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Вінницькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети Черниговская область ПВО ракетный удар
NEWS
ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян
ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях