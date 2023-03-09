Силы обороны сбили ракету в районе Прилук Черниговской области (фото обломков)

Украинские защитники во время массированной атаки россиян 9 марта сбили крылатую ракету в районе Прилук Черниговской области. Ее обломки показали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Обломки крылатой ракеты, которую сбили Силы обороны Северской области в районе Прилук", - говорится в описании под фото.

Фото: Силы обороны сбили ракету в районе Прилук Черниговской области (t.me/ok_pivnich1)

Напомним, что этой ночью во время массированной атаки россияне запустили по Украине 81 ракету разного базирования и 8 беспилотников "Шахед".

При этом Силы ПВО сбили 34 крылатых ракеты (Х-101/Х-555 и "Калибр") и четыре из восьми дронов-камикадзе. Восемь авиаракет Х-31П и X-59 до целей не долетели. "Кинжалы", ракеты Х-22 и ракеты систем С-300 приземлить не удалось.

Добавим, что под вражеской атакой оказались объекты критической инфраструктуры и жилые дома. А именно, в Киеве, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой области.

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