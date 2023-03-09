Вперше така атака: Ігнат розповів про ракетний удар 9 березня
Під час ракетної атаки на Україну 9 березня Росія застосувала різні типи ракет, у том числі шість ракет "Кинжал".
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Атака дійсно масштабна, і дійсно отак от вперше з таких різних типів ракет, ми бачимо "Кинжалів" цього разу аж шість. Тому власне, це така атака, ну-ну, не пригадую, якщо чесно", - сказав речник.
За його словами, для запуску "Кинжалів" використовувалися "літаки різних типів, стратегічної дальньої авіації, ті ж самі МІГ31 і так далі".
Ігнат заявив, що загалом була випущена 81 ракета.
Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.
За даними Генштабу, було зафіксовано:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 - Х-31П; 6 - X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
- Також росіяни випустили по Україні 8 дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Протиповітряна оборона України збила 34 з 48 крилатих ракет, а також 4 безпілотники.