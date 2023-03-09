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Вперше така атака: Ігнат розповів про ракетний удар 9 березня

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Україна, Четвер 09 березня 2023 10:17
Вперше така атака: Ігнат розповів про ракетний удар 9 березня Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Під час ракетної атаки на Україну 9 березня Росія застосувала різні типи ракет, у том числі шість ракет "Кинжал".

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Атака дійсно масштабна, і дійсно отак от вперше з таких різних типів ракет, ми бачимо "Кинжалів" цього разу аж шість. Тому власне, це така атака, ну-ну, не пригадую, якщо чесно", - сказав речник.

За його словами, для запуску "Кинжалів" використовувалися "літаки різних типів, стратегічної дальньої авіації, ті ж самі МІГ31 і так далі".

Ігнат заявив, що загалом була випущена 81 ракета.

Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.

За даними Генштабу, було зафіксовано:

  • 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
  • 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
  • 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 - Х-31П; 6 - X-59;
  • 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
  • Також росіяни випустили по Україні 8 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Протиповітряна оборона України збила 34 з 48 крилатих ракет, а також 4 безпілотники.

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