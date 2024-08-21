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Сили оборони завдали удару по російському ЗРК С-300 у Ростовській області

Середа 21 серпня 2024 09:08
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Сили оборони завдали удару по російському ЗРК С-300 у Ростовській області Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України, у координації з іншими складовими Сил оборони, здійснили удар по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ у Ростовській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

Військові розповіли, що за результатами об’єктивного контролю було зафіксовано вибухи в цільових точках. Точність ураження наразі дорозвідується.

Варто зазначити, що російські війська часто використовують комплекси С-300 не тільки для захисту від повітряних атак, а й для нанесення ударів по мирних містах України, що призводить до руйнування житлових будинків і тероризує цивільне населення.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил РФ триває. Далі буде", - підкреслили військові.

ЗРК С-300

ЗРК С-300 - це радянський та російський зенітний ракетний комплекс, який широко використовується багатьма країнами світу. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цей комплекс використовується для протиповітряної оборони російських військ.

С-300 вразливі до високоточних ракет, дронів та інших сучасних засобів ураження. Хоча радіус дії С-300 досить великий, він може бути недостатнім для перехоплення ракет, запущених з великих відстаней.

ЗСУ знищують російські комплекси С-300/С-400

В ніч на 10 червня українські військові успішно знищили зенітний ракетний комплекс С-400 в районі Джанкоя та два комплекси С-300 поблизу Чорноморського та Євпаторії.

Як саме вдалося знешкодити російські ЗРК та чи пов'язані ці успіхи з підготовкою до використання західних винищувачів F-16, дізнавайтеся з матеріалу РБК-Україна.

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