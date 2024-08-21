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Силы обороны нанесли удар по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области

Среда 21 августа 2024 09:08
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Силы обороны нанесли удар по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в координации с другими составляющими Сил обороны, осуществили удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 возле населенного пункта Новошахтинск в Ростовской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Военные рассказали, что по результатам объективного контроля были зафиксированы взрывы в целевых точках. Точность поражения пока доразведывается.

Стоит отметить, что российские войска часто используют комплексы С-300 не только для защиты от воздушных атак, но и для нанесения ударов по мирным городам Украины, что приводит к разрушению жилых домов и терроризирует гражданское население.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил РФ продолжается. Продолжение следует", - подчеркнули военные.

ЗРК С-300

ЗРК С-300 - это советский и российский зенитный ракетный комплекс, который широко используется многими странами мира. Во время полномасштабного вторжения России в Украину, этот комплекс используется для противовоздушной обороны российских войск.

С-300 уязвимы к высокоточным ракетам, дронам и другим современным средствам поражения. Хотя радиус действия С-300 достаточно большой, он может быть недостаточным для перехвата ракет, запущенных с больших расстояний.

ВСУ уничтожают российские комплексы С-300/С-400

В ночь на 10 июня украинские военные успешно уничтожили зенитный ракетный комплекс С-400 в районе Джанкоя и два комплекса С-300 вблизи Черноморского и Евпатории.

Как именно удалось обезвредить российские ЗРК и связаны ли эти успехи с подготовкой к использованию западных истребителей F-16, узнайте из материала РБК-Украина.

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