Протягом минулого місяця, у березні, наші військові встановили рекорд у знищення артилерійських систем російських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Як пише Міноборони, військовослужбовці загалом знищили 976 російських артилерійських систем.

Фото: Сили оборони встановили рекорд у знищенні артсистем протягом березня (t.me/ministry_of_defense_ua)

"Це - найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Вражаючий результат роботи українських воїнів", - додає міністерство.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 квітня, українські воїни ліквідували ще 780 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 443 660 військових.

Тим часом наші військові показали знищення наземних роботизованих платформ з автоматичним гранатометом АГС-17, які ворог почав застосовувати на фронті.

Зокрема прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" продемонстрували знищення ворожої переправи через річку Жеребець у Луганській області.