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Силы обороны установили рекорд по уничтожению артсистем в течение марта

Вторник 02 апреля 2024 15:52
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Силы обороны установили рекорд по уничтожению артсистем в течение марта Фото: Силы обороны установили рекорд в уничтожении артсистем в течение марта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В прошлом месяце, в марте, наши военные установили рекорд по уничтожению артиллерийских систем российских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Как пишет Минобороны, военнослужащие в целом уничтожили 976 российских артиллерийских систем.

Силы обороны установили рекорд по уничтожению артсистем в течение марта

Фото: Силы обороны установили рекорд по уничтожению артсистем в течение марта (t.me/ministry_of_defense_ru)

"Это - самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов", - добавляет министерство.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 апреля, украинские воины ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 443 660 военных.

Между тем, наши военные показали уничтожение наземных роботизированных платформ с автоматическим гранатометом АГС-17, которые враг начал применять на фронте.

В частности пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" продемонстрировали уничтожение вражеской переправы через реку Жеребец в Луганской области.

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