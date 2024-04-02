Силы обороны установили рекорд по уничтожению артсистем в течение марта
В прошлом месяце, в марте, наши военные установили рекорд по уничтожению артиллерийских систем российских террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Как пишет Минобороны, военнослужащие в целом уничтожили 976 российских артиллерийских систем.
Фото: Силы обороны установили рекорд по уничтожению артсистем в течение марта (t.me/ministry_of_defense_ru)
"Это - самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов", - добавляет министерство.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 апреля, украинские воины ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 443 660 военных.
Между тем, наши военные показали уничтожение наземных роботизированных платформ с автоматическим гранатометом АГС-17, которые враг начал применять на фронте.
В частности пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" продемонстрировали уничтожение вражеской переправы через реку Жеребец в Луганской области.
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