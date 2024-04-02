Понад 700 окупантів та 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Ілюстративне фото (zsu.gov.ua)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 квітня складають 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 443 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 автомобіль та 30 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 443 660 (+780) осіб ліквідовано;
- танків - 6998 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 13 350 (+29) од.;
- артилерійських систем - 11 112 (+30) од.;
- РСЗВ - 1023 од.;
- засоби ППО - 744 (+1) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8779 (+22) од.;
- крилаті ракети - 2058 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 783 (+31) од.;
- спеціальна техніка - 1832 (+6) од.
Ситуація на фронті
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська дещо просунулися поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.
В Україні на фронті протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення. Авіація вдарила по 1 наземній станції управління безпілотниками
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