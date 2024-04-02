Понад 700 окупантів та 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 квітня складають 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 443 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 автомобіль та 30 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.04.24 орієнтовно склали:

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська дещо просунулися поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

В Україні на фронті протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення. Авіація вдарила по 1 наземній станції управління безпілотниками

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