ua en ru
Вт, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 700 окупантів та 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Вівторок 02 квітня 2024 08:01
UA EN RU
Понад 700 окупантів та 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Ілюстративне фото (zsu.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 квітня складають 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 443 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 автомобіль та 30 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 443 660 (+780) осіб ліквідовано;
  • танків - 6998 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 13 350 (+29) од.;
  • артилерійських систем - 11 112 (+30) од.;
  • РСЗВ - 1023 од.;
  • засоби ППО - 744 (+1) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8779 (+22) од.;
  • крилаті ракети - 2058 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14 783 (+31) од.;
  • спеціальна техніка - 1832 (+6) од.

Понад 700 окупантів та 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська дещо просунулися поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

В Україні на фронті протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення. Авіація вдарила по 1 наземній станції управління безпілотниками

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Росіяни наступають під Авдіївкою і на лівому березі в Херсонській області: карти ISW
Росіяни наступають під Авдіївкою і на лівому березі в Херсонській області: карти ISW
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ