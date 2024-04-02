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Прикордонники відпрацювали дроном по ворожій переправі у Луганській області (відео)

Вівторок 02 квітня 2024 09:35
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Прикордонники відпрацювали дроном по ворожій переправі у Луганській області (відео) Фото: прикордонники відпрацювали дроном по ворожій переправі у Луганській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" вдарили дроном по переправі через річку Жеребець у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"З важкого ударного дрона "Вампір" прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" поцілили у Луганській області в переправу через річку Жеребець. У результаті її знищено, а логістика окупантів у тому районі наразі ускладнена", - пише ДПСУ.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 квітня, українські воїни ліквідували ще 780 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 443 660 військових.

Тим часом наші військові показали знищення наземних роботизованих платформ з автоматичним гранатометом АГС-17, які ворог почав застосовувати на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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