Сили оборони "вполювали" цікаву ціль в окупованому Криму

Також у Євпаторії було уражено наземну станцію управління безпілотниками "Форпост". Крім того, українські захисники завдали удару по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Сили оборони також уразили склад боєприпасів російських окупантів в районі Мангуша на ТОТ Донецької області.

В Генштабі повідомили, що українські воїни також уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).

Крім того, було завдано удару по району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на ТОТ Донецької області.

Наразі уточнюються масштаби завданих збитків та втрати російських окупантів.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, 25 березня СБУ повідомила про спецоперацію з ураження інфраструктури нафтотерміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області. Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по цілях на відстані 900 км.

Крім того, 23 березня Сили оборони атакували стратегічні об'єкти енергетики росіян - нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Також українським захисникам під час атаки на авіаремонтний завод у Новгородській області вдалося пошкодити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.