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Сили оборони вночі знищили 4 ворожих "Шахеди"

Фото: сили ППО знищили 4 дрони цієї ночі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

Росія в ніч на 3 квітня випустила по Україні 4 ударні БпЛА "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 4 ворожих дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Як зазначається, уночі 3 квітня 2024 року ворог вдарив по території Донецької області трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ - Росія.

Сили протиповітряної оборони збили 4 із 4 ворожих безпілотників. "Шахеди" було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Нічна атака РФ

Нагадаємо, в ніч на 3 квітня у Київській області оголошували повітряну тривогу. Повідомлялось, що росіяни запустили ударні БпЛА. Тривога розпочалась о 03:11 та тривала до 03:52.

Крім того, вночі росіяни атакували Україну "Шахедами". В низці областей оголошували тривогу. Вона була пов'язана з тим, що російські військові запустили безпілотники типу Shahed. Дрони заходили з південних областей, пролітали центральними до півдня Київської області, а потім розвернулися на захід. Останні було збито в Тернопільській області та в районі Старокостянтинова Хмельницької області.

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