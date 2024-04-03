Силы обороны ночью уничтожили 4 вражеских "Шахеда"

Ночная атака РФ

Напомним, в ночь на 3 апреля в Киевской области объявляли воздушную тревогу . Сообщалось, что россияне запустили ударные БПЛА. Тревога началась в 03:11 и продолжалась до 03:52 .

Кроме того, ночью россияне атаковали Украину "Шахедами". В ряде областей объявляли тревогу . Она была связана с тем, что русские военные запустили беспилотники типа Shahed. Дроны заходили из южных областей, пролетали по центральным к югу Киевской области, а затем развернулись на запад. Последние были сбиты в Тернопольской области и в районе Староконстантинова Хмельницкой области.

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