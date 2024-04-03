Росіяни атакують Україну "Шахедами". В низці областей оголошено тривогу

Російські військові запустили по Україні безпілотники типу Shahed. В низці південних і центральних областей оголошено повітряну тривогу. Дрони з півдня підлітають до Черкаської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Першу хвилю дронів війська агресора запустили близько 23:00 у вівторок, 2 квітня. Безпілотники рухалися з тимчасово окупованих районів Запорізької області у північно-західному напрямку.

Згодом одна група БпЛА рухалася у західному напрямку на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, а інша направилася з Дніпропетровської у напрямку Харківської області.

Близько 0:24 росіяни запустили нову групу дронів з Херсонської у напрямку Миколаївської області. БпЛА рухаються у напрямку Кіровоградської області.

Пізніше безпілотники рухалися у північно-західному напрямку вбік Полтавської та Кіровоградської областей. Також БпЛА помічені у Миколаївській області, рухаються в напрямку Кіровоградської області.

О 1:23 Повітряні сили повідомили, що безпілотники рухаються з Кіровоградської та Полтавської областей у напрямку Черкаської області.

О 2:53 оголошено повітряну тривогу у Вінницькій області. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування у регіоні ударних БпЛА.

О 2:55 повідомили про відбій тривоги у Кіровоградській області.

Станом на 2:56, мапа повітряних тривог виглядає так: