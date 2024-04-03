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Росіяни атакують Україну "Шахедами". В низці областей оголошено тривогу

Середа 03 квітня 2024 01:28
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Росіяни атакують Україну "Шахедами". В низці областей оголошено тривогу Фото: росіяни атакують Україну дронами типу Shahed (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили по Україні безпілотники типу Shahed. В низці південних і центральних областей оголошено повітряну тривогу. Дрони з півдня підлітають до Черкаської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Першу хвилю дронів війська агресора запустили близько 23:00 у вівторок, 2 квітня. Безпілотники рухалися з тимчасово окупованих районів Запорізької області у північно-західному напрямку.

Згодом одна група БпЛА рухалася у західному напрямку на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, а інша направилася з Дніпропетровської у напрямку Харківської області.

Близько 0:24 росіяни запустили нову групу дронів з Херсонської у напрямку Миколаївської області. БпЛА рухаються у напрямку Кіровоградської області.

Пізніше безпілотники рухалися у північно-західному напрямку вбік Полтавської та Кіровоградської областей. Також БпЛА помічені у Миколаївській області, рухаються в напрямку Кіровоградської області.

О 1:23 Повітряні сили повідомили, що безпілотники рухаються з Кіровоградської та Полтавської областей у напрямку Черкаської області.

О 2:53 оголошено повітряну тривогу у Вінницькій області. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування у регіоні ударних БпЛА.

О 2:55 повідомили про відбій тривоги у Кіровоградській області.

Станом на 2:56, мапа повітряних тривог виглядає так:

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot;. В низці областей оголошено тривогу

Обстріли України

В ніч на 2 квітня, росіяни запустили 10 ударних БпЛА типу Shahed із кримського мису Чауда. Під час атаки один із дронів пошкодив об‘єкт енергетики у Кіровоградській області. Крім того, було пошкоджено підстанцію та високовольтну лінію "Укренерго".

Вдень 2 квітня росіяни вдарили керованою авіаційною ракетою по Дніпру. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні особи.

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