Сили оборони відтіснили російські війська далі від Сум, - Генштаб
Російські загарбники не полишають спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області. Проте українським захисникам вдалося просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).
За даними Генштабу, на Північнослобожанському напрямку російські війська продовжують активно діяти, не полишаючи спроб штурмувати українські позиції в прикордонних районах Сумської області.
Проте ситуацію вдалося стабілізувати - українські захисники зупинили просування ворога на визначеній лінії оборони.
Зокрема, противник був зупинений на напрямку населених пунктів Юнаківка - Яблунівка - Новомиколаївка - Олексіївка - Кіндратівка - до самого кордону з Російською Федерацією, включно з ворожим плацдармом у Глушковському районі Курської області.
ЗСУ тримають оборону на цих рубежах та одночасно проводять підготовку до контрнаступальних дій. Уже зафіксовані перші успіхи: українські воїни звільнили населений пункт Андріївка, а також просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши російські сили далі від Сум. Це дозволило не лише зміцнити позиції оборони, а й створити підґрунтя для подальшого витіснення окупантів із прикордонних територій.
Як зазначили в Генштабі, на Північнослобожанському напрямку Росія стягнула свої найбільш підготовлені підрозділи - морську піхоту, десантно-штурмові та мотострілецькі бригади. Ворог активно застосовує далекобійну артилерію, авіацію та ударні дрони. Окупанти не лише атакують українські позиції біля кордону в Сумській області, а й намагаються вибити Сили оборони з територій Курської та Бєлгородської областей РФ, де українські воїни проводять бойові операції.
Попри це, українські захисники завдають ворогу значних втрат. У червні 2025 року на Північнослобожанському та Курському напрямках знищено понад 9 300 російських військових: щонайменше 4 470 із них загинули, близько 4 800 зазнали поранень, ще 42 - взято в полон.
Також у червні було знищено 423 одиниці російської військової техніки, зокрема 6 танків, 20 бронемашин, 89 артсистем та РСЗВ і 3 установки ППО.
Українські Сили оборони б’ють по ворогу на глибину до 100 км, у тому числі на території Росії. Протягом червня було знищено:
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16 командних пунктів,
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8 командно-спостережних пунктів,
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6 районів скупчення особового складу,
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склади боєприпасів, дронів, пального,
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2 ремонтні бази, логістичну базу та нафтобазу.
Загалом із початку Курської операції в серпні 2024 року втрати росіян на цьому напрямку перевищили 75 860 осіб, із яких понад 1 000 - полонені. Також знищено понад 2 800 одиниць техніки, включно з 99 танками, 709 бронемашинами та 322 артилерійськими системами.
Наступ РФ у Сумській області
Нагадаємо, 24 червня у ДПСУ заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ. При цьому раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що він нібито не ставив своїм солдатам завдання окупувати Суми, але "не виключає" такого сценарію.
За інформацією DeepState, за останній місяць загарбники суттєво розширили контроль у прикордонні Сумської області. Аналітики також стверджували, що росіяни могли окупувати село Локня.
Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування ворога у Сумській області, цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається.
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