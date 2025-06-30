Силы обороны оттеснили российские войска дальше от Сум, - Генштаб
Российские захватчики не оставляют попыток штурмовых действий в приграничье Сумской области. Однако украинским защитникам удалось продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным Генштаба, на Северослобожанском направлении российские войска продолжают активно действовать, не оставляя попыток штурмовать украинские позиции в приграничных районах Сумской области.
Однако ситуацию удалось стабилизировать - украинские защитники остановили продвижение врага на определенной линии обороны.
В частности, противник был остановлен на направлении населенных пунктов Юнаковка - Яблоновка - Новониколаевка - Алексеевка - Кондратовка - до самой границы с Российской Федерацией, включая вражеский плацдарм в Глушковском районе Курской области.
ВСУ держат оборону на этих рубежах и одновременно проводят подготовку к контрнаступательным действиям. Уже зафиксированы первые успехи: украинские воины освободили населенный пункт Андреевка, а также продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив российские силы дальше от Сум. Это позволило не только укрепить позиции обороны, но и создать основу для дальнейшего вытеснения оккупантов с приграничных территорий.
Как отметили в Генштабе, на Северослобожанском направлении Россия стянула свои наиболее подготовленные подразделения - морскую пехоту, десантно-штурмовые и мотострелковые бригады. Враг активно применяет дальнобойную артиллерию, авиацию и ударные дроны. Оккупанты не только атакуют украинские позиции у границы в Сумской области, но и пытаются выбить Силы обороны с территорий Курской и Белгородской областей РФ, где украинские воины проводят боевые операции.
Несмотря на это, украинские защитники наносят врагу значительные потери. В июне 2025 года на Северослобожанском и Курском направлениях уничтожено более 9 300 российских военных: по меньшей мере 4 470 из них погибли, около 4 800 получили ранения, еще 42 - взяты в плен.
Также в июне было уничтожено 423 единицы российской военной техники, в том числе 6 танков, 20 бронемашин, 89 артсистем и РСЗО и 3 установки ПВО.
Украинские Силы обороны бьют по врагу на глубину до 100 км, в том числе на территории России. В течение июня было уничтожено:
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16 командных пунктов,
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8 командно-наблюдательных пунктов,
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6 районов скопления личного состава,
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склады боеприпасов, дронов, горючего,
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2 ремонтные базы, логистическую базу и нефтебазу.
Всего с начала Курской операции в августе 2024 года потери россиян на этом направлении превысили 75 860 человек, из которых более 1 000 - пленные. Также уничтожено более 2 800 единиц техники, включая 99 танков, 709 бронемашин и 322 артиллерийские системы.
Наступление РФ в Сумской области
Напомним, 24 июня в ГПСУ заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск. При этом ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы не ставил своим солдатам задачу оккупировать Сумы, но "не исключает" такого сценария.
По информации DeepState, за последний месяц захватчики существенно расширили контроль в приграничье Сумской области. Аналитики также утверждали, что россияне могли оккупировать село Локня.
На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны остановили продвижение врага в Сумской области, нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается.
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