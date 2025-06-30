Силы обороны оттеснили российские войска дальше от Сум, - Генштаб

Российские захватчики не оставляют попыток штурмовых действий в приграничье Сумской области. Однако украинским защитникам удалось продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум.

По данным Генштаба, на Северослобожанском направлении российские войска продолжают активно действовать, не оставляя попыток штурмовать украинские позиции в приграничных районах Сумской области.

Однако ситуацию удалось стабилизировать - украинские защитники остановили продвижение врага на определенной линии обороны.

В частности, противник был остановлен на направлении населенных пунктов Юнаковка - Яблоновка - Новониколаевка - Алексеевка - Кондратовка - до самой границы с Российской Федерацией, включая вражеский плацдарм в Глушковском районе Курской области.

ВСУ держат оборону на этих рубежах и одновременно проводят подготовку к контрнаступательным действиям. Уже зафиксированы первые успехи: украинские воины освободили населенный пункт Андреевка, а также продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив российские силы дальше от Сум. Это позволило не только укрепить позиции обороны, но и создать основу для дальнейшего вытеснения оккупантов с приграничных территорий.

Как отметили в Генштабе, на Северослобожанском направлении Россия стянула свои наиболее подготовленные подразделения - морскую пехоту, десантно-штурмовые и мотострелковые бригады. Враг активно применяет дальнобойную артиллерию, авиацию и ударные дроны. Оккупанты не только атакуют украинские позиции у границы в Сумской области, но и пытаются выбить Силы обороны с территорий Курской и Белгородской областей РФ, где украинские воины проводят боевые операции.

Несмотря на это, украинские защитники наносят врагу значительные потери. В июне 2025 года на Северослобожанском и Курском направлениях уничтожено более 9 300 российских военных: по меньшей мере 4 470 из них погибли, около 4 800 получили ранения, еще 42 - взяты в плен.

Также в июне было уничтожено 423 единицы российской военной техники, в том числе 6 танков, 20 бронемашин, 89 артсистем и РСЗО и 3 установки ПВО.

Украинские Силы обороны бьют по врагу на глубину до 100 км, в том числе на территории России. В течение июня было уничтожено:

16 командных пунктов,

8 командно-наблюдательных пунктов,

6 районов скопления личного состава,

склады боеприпасов, дронов, горючего,

2 ремонтные базы, логистическую базу и нефтебазу.

Всего с начала Курской операции в августе 2024 года потери россиян на этом направлении превысили 75 860 человек, из которых более 1 000 - пленные. Также уничтожено более 2 800 единиц техники, включая 99 танков, 709 бронемашин и 322 артиллерийские системы.