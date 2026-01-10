Штурмы Покровска и бои в Гуляйполе: Гештаб обновил сводку
Силы обороны Украины активно сдерживают наступление российских оккупантов на нескольких направлениях. Зафиксировано 68 боестолкновений, артиллерийские и авиационные удары поражали громады Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 16:00 10 января 2026 года, украинские войска противостоят атакам российских захватчиков.
Самыми горячими остаются Южно-Слобожанское, Купянское, Лиманское и Покровское направления, где зафиксированы многочисленные боестолкновения и обстрелы.
На Северном и Курском направлениях произошло два боестолкновения, враг нанес два авиаудара, сбросил пять управляемых бомб и совершил 61 обстрел, из них семь - из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении отбито пять атак возле Волчанска, Графского и Вильчи.
На Купянском направлении враг пытается продвинуться в сторону Купянска и окрестностей - три атаки отражены, три боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении зафиксировано три атаки на позиции украинских войск в районе Дробышево, Среднего и Новоселовки.
На Покровском направлении российские оккупанты совершили 23 попытки наступления, украинские защитники уже отбили 22 атаки.
Другие направления: Константиновское (9 атак на позиции), Александровское (6 штурмов), Гуляйпольское (11 боестолкновений), Приднепровское и Ореховское - попытки врага были безрезультатны.
Пострадавшие громады: Рыжевка, Искрисковщина, Рогизное, Волфино (Сумская область), Карповичи (Черниговская область), Новоукраинка и Шевченко (авиаудары КАБ).
Украинские войска продолжают эффективно удерживать линию обороны и сдерживать противника, не позволяя ему продвинуться на стратегически важных направлениях.
В течение последних месяцев интенсивность обстрелов и боевых столкновений возросла, особенно на Южно-Слобожанском и Покровском направлениях.
Предыдущие сообщения Оперативного командования фиксировали похожую динамику - враг активно пытается прорвать оборону украинских войск, но при поддержке артиллерии и авиации Силы обороны удерживают контроль над ключевыми позициями.
Напомним, Генштаб обновил карты боев. Оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 1 217 810 военных. За прошедшие сутки общие потери противника составили 880 человек.
Украинские защитники также уничтожили четыре танка, 16 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 653 беспилотника, 18 ракет, 84 единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага.