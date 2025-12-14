Українські дрони й артилерія зупинили наступ РФ на півдні Покровська

Російські війська 10 грудня намагалися здійснити прорив у напрямку села Гришине на півдні Покровська, використовуючи колону з мото- та квадроциклів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Зазначається, що спроба наступу відбулася паралельно з механізованим штурмом на іншій ділянці цього ж напрямку.

За наявною інформацією, противник зупинився в районі перерізаного логістичного маршруту, після чого українські підрозділи завдали по колоні прицільних ударів. Ураження здійснювали оператори безпілотників у взаємодії з артилерією.

Після розгрому колони залишки російської піхоти намагалися розосередитися в полі та лісосмугах, однак були знищені під час подальшої зачистки.