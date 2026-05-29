UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сили Оборони вдарили по важливим об'єктам окупантів в Криму та на Донеччині

08:00 29.05.2026 Пт
2 хв
Було знищено склади боєприпасів, РЛС та матеріально-технічні засоби ворога
aimg Юлія Маловічко
Фото: Сили Оборони з важким бомбардувальником-дроном (Дмитро Смолієнко Укрінформ)

У ніч на 28 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Ворожі цілі були пошкодженв у Криму та на Донбасі.

Так, українські військові вдарили по радіолокаційній станції виявлення повітряних об’єктів “СТ-68” у Феодосії. Як повідомили в Генштабі, РЛС “СТ-68” призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника.

Окрім цього, також було уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Калинового та Новогродівки Донецької області.

Сили Оборони завдали удару і по матеріально-технічним засобам окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також складу боєприпасів у районі Грабового на Донеччині.

"Серед іншого, 27 травня уражено пункт управління підрозділу ворога у районі Парасковіївки Донецької області. Підверджено знищення об'єкта - за попередніми даними безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців", - додали в ГШ.

Нагадаємо, раніше Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах окупантів на тимчасово захоплених територіях та в РФ. Було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", пункти управління БпЛА, склади та скупчення живої сили противника.

Ще повідомлялося, як партизани "АТЕШ" провели чергову серію успішних дилерських у тилу ворога. Агенти допомогли відстежити ППО перед тим, як Сили оборони України вдарили по найбільшому нафтосховищу Кавказу.

РБК-Україна також писало, як агенти "АТЕШ" провели диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка була єдиним стабільним шляхом логістики ворога з РФ на передову.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КримДонецька областьВійна в Україні