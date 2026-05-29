Силы Обороны ударили по важным объектам оккупантов в Крыму и Донецкой области

В ночь на 28 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. Вражеские цели были повреждены в Крыму и на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Геншаба ВСУ.
Так, украинские военные ударили по радиолокационной станции обнаружения воздушных объектов "СТ-68" в Феодосии. Как сообщили в Генштабе, РЛС "СТ-68" предназначена для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника.
Кроме этого, также были поражены пункты управления БпЛА врага в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.
Силы Обороны нанесли удар и по материально-техническим средствам оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также по складу боеприпасов в районе Грабового в Донецкой области.
"Среди прочего, 27 мая поражен пункт управления подразделения врага в районе Парасковиевки Донецкой области. Подтверждено уничтожение объекта - по предварительным данным безвозвратные потери противника составили 18 военнослужащих", - добавили в ГШ.
Напомним, ранее Силы обороны нанесли серии ударов по военным объектам оккупантов на временно захваченных территориях и в РФ. Были поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", пункты управления БпЛА, склады и скопления живой силы противника.
