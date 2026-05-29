RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Силы Обороны ударили по важным объектам оккупантов в Крыму и Донецкой области

08:00 29.05.2026 Пт
2 мин
Были уничтожены склады боеприпасов, РЛС и материально-технические средства врага
aimg Юлия Маловичко
Фото: Силы Обороны с тяжелым бомбардировщиком-дроном (Дмитрий Смолиенко Укринформ)

В ночь на 28 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. Вражеские цели были повреждены в Крыму и на Донбассе.

Так, украинские военные ударили по радиолокационной станции обнаружения воздушных объектов "СТ-68" в Феодосии. Как сообщили в Генштабе, РЛС "СТ-68" предназначена для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника.

Кроме этого, также были поражены пункты управления БпЛА врага в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.

Силы Обороны нанесли удар и по материально-техническим средствам оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также по складу боеприпасов в районе Грабового в Донецкой области.

"Среди прочего, 27 мая поражен пункт управления подразделения врага в районе Парасковиевки Донецкой области. Подтверждено уничтожение объекта - по предварительным данным безвозвратные потери противника составили 18 военнослужащих", - добавили в ГШ.

Напомним, ранее Силы обороны нанесли серии ударов по военным объектам оккупантов на временно захваченных территориях и в РФ. Были поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", пункты управления БпЛА, склады и скопления живой силы противника.

Еще сообщалось, как партизаны "АТЕШ" провели очередную серию успешных дилерских в тылу врага. Агенты помогли отследить ПВО перед тем, как Силы обороны Украины ударили по крупнейшему нефтехранилищу Кавказа.

РБК-Украина также писало, как агенты "АТЕШ" провели диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логистики врага из РФ на передовую.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КрымДонецкая областьВойна в Украине