Силы обороны ударили по складам и ПВО РФ на оккупированных территориях

Силы обороны Украины в течение 3 мая и в ночь на 4 мая нанесли серии ударов по объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В частности, были поражены склады беспилотников в Донецке и Каменке Запорожской области, а также пункт управления БПЛА в районе Новогродовки Донецкой области.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по складу боеприпасов в Софиевке на оккупированной части Запорожской области, а также по складу горюче-смазочных материалов и материально-технических средств в районе Должанска. В Луганской области поражен полевой артиллерийский склад вблизи Новоселовки.

Отдельно уточнены результаты предыдущих ударов. В частности, подтверждено поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Нового Света в Донецкой области и радиолокационной станции П-18 "Терек" в Софиевке.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить поражения по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - подытожили в Генштабе.