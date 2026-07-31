Дрони атакували низку регіонів Росії: під удар потрапили НПЗ, порт та склад Wildberries

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій (SPRAVDI) та пресслужбу компанії Fire Point.

Вибухи лунали в Казані та Зеленодольську. За попередніми даними, під удар могли потрапити об'єкти Wildberries.

Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів та вибухи в районі морського порту.

Подібні комплекси забезпечують безперервну роботу одного з найбільших маркетплейсів РФ, через який, зокрема, реалізовувалися товари військового та подвійного призначення.

Завод виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, відіграючи важливу роль у паливному забезпеченні південних регіонів Росії.

Волгоградський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Наслідки ударів ЗСУ для Росії

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це з дефіцитом пального зіткнулися приблизно 50 мільйонів росіян.

До того ж удари України по російських НПЗ у глибокому тилу призвели не лише до нестачі пального на АЗС, а й почали позначатися на економіці країни загалом.

Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже впливає на ціни товарів і послуг.

Також відомо, що Wildberries розглядає можливість перенесення частини своїх логістичних потужностей до Казахстану. На тлі атак українських дронів компанія терміново шукає нові складські приміщення.