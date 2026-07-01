Сили оборони уразили завод "Роскосмосу", мости та склади ворога, - Генштаб

Українські військові в ніч на 1 липня завдали ударів по підприємству, яке працює на космічну та ракетну галузь РФ, а також по мостах і складах, якими окупанти перекидають техніку та боєприпаси
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Українські підрозділи атакували АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань" у Пензенській області рф. На об'єкті зафіксували влучання та задимлення.
Це підприємство входить до холдингу "Російські космічні системи", який є частиною державної корпорації "Роскосмос". Завод випускає:
Масштаби завданих збитків наразі уточнюють.
Крім того, українські захисники уразили одразу три переправи, якими росіяни перекидають війська та вантажі:
Ці об'єкти окупанти використовували для доставки особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Також під ударом опинився склад пально-мастильних матеріалів ворога у Мелітополі.
Ще три склади матеріально-технічного забезпечення уразили в районах Крупки на Курщині, Рівнополя на Донеччині та Новоєгорівки на Харківщині.
Окремо українські військові знищили п'ять пунктів управління ворожими БпЛА. Їх виявили в районах Грозового та Залізничного на Запоріжжі, а також Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.
Нагадаємо, окупанти неодноразово скаржилися на нові удари українських сил по важливих для них об'єктах у прифронтовій зоні. Атаки завдавали відчутних втрат ворожій логістиці.
Нагадаємо, сьогодні вночі було зруйновано важливий для окупантів міст на одній із трас, який ворог активно використовував для перекидання техніки.
Як повідомляло РБК-Україна, українські дрони також атакували нафтопереробний завод в Уфі та військовий об'єкт, завдавши удару по паливній інфраструктурі Росії.