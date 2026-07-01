Силы обороны поразили завод "Роскосмоса", мосты и склады врага, - Генштаб

Украинские военные в ночь на 1 июля нанесли удары по предприятию, работающему на космическую и ракетную отрасль РФ, а также по мостам и складам, которыми оккупанты перебрасывают технику и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Украинские подразделения атаковали АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" в Пензенской области России. На объекте зафиксировано попадание и задымление.
Это предприятие входит в холдинг "Российские космические системы", являющийся частью государственной корпорации "Роскосмос". Завод выпускает:
Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.
Кроме того, украинские защитники поразили сразу три переправы, которыми россияне перебрасывают войска и грузы:
Эти объекты оккупанты использовали для доставки личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Также под ударом оказался состав горюче-смазочных материалов врага в Мелитополе.
Еще три состава материально-технического обеспечения поразили в районах Крупки на Курщине, Ровнополья на Донетчине и Новоегоровки на Харьковщине.
Отдельно украинские военные уничтожили пять пунктов управления враждебными БПЛА. Их обнаружили в районах Грозового и Железнодорожного в Запорожье, а также Удачного, Новоалександровки и Покровска в Донецкой области.
Напомним, оккупанты неоднократно жаловались на новые удары украинских сил по важным для них объектам в прифронтовой зоне. Атаки наносили ощутимые потери враждебной логистике.
Напомним, сегодня ночью был разрушен важный для оккупантов городов на одной из трасс, который враг активно использовал для опрокидывания техники.
Как сообщало РБК-Украина, украинские дроны также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе и военный объект, нанеся удар по топливной инфраструктуре России.