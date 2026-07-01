ua en ru
Ср, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Українські дрони атакували НПЗ в Уфі та військовий завод в Пензі

09:40 01.07.2026 Ср
2 хв
Дрони подолали понад 1300 кілометрів
aimg Тетяна Степанова
Українські дрони атакували НПЗ в Уфі та військовий завод в Пензі Фото: українські дрони атакували НПЗ в Уфі та військовий завод в Пензі (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сили оборони України у ніч на 1 липня уразили нафтопереробний завод в Уфі та військовий завод в Пензі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив Зеленський, вже вдруге санкційні відповіді України на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі - одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань - понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

Також у Пензенському регіоні українські дрони досягли стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по Україні. Відстань до цілі - близько 600 кілометрів від лінії фронту.

"Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є", - наголосив президент.

Удари по НПЗ Росії

Нагадаємо, Україна атакувала вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Деякі з них перебували під обстрілом не один раз.

Закрема, у ніч на 28 червня дрона вдарили по НПЗ у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. У районі Слов'янського НПЗ пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський НПЗ Уфа Війна в Україні Атака дронів
Новини
Росіяни вночі влаштували рейд на АЗС Дніпропетровщини: спалахнули пожежі
Росіяни вночі влаштували рейд на АЗС Дніпропетровщини: спалахнули пожежі
Аналітика
Пастки сірої зони. Як портовий шантаж і пірати знищують український експорт в Африці
Роман Коткореспондент РБК-Україна Пастки сірої зони. Як портовий шантаж і пірати знищують український експорт в Африці