Сили оборони уразили установки переробки на Рязанському НПЗ та військові об'єкти РФ

Інші удари по РФ

Нагадаємо, що 12 травня та в ніч на 13 травня українські військові атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", який розташований у селі Волна Краснодарського краю. Після атаки на об’єкті спалахнула пожежа.

Зазначимо, що "Таманьнефтегаз" є великим терміналом поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Він призначений для перевантаження нафти, мазуту, дизеля та скраплених газів. Крім того, він задіяний у постачанні палива для військ РФ.

Також ми писали, що наприкінці серпня Reuters повідомило, що в Росії після атак дронів зупинили роботу два нафтопереробні заводи, які належать "Роснефті". Йдеться про Туапсинський і Новокуйбишевський НПЗ.