Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сили оборони уразили установки переробки на Рязанському НПЗ та військові об'єкти РФ

18:35 16.05.2026 Сб
2 хв
Що відомо про наслідки атак?
aimg Едуард Ткач
Фото: українські воїни знову завдали втрат противнику (Getty Images)

Сили оборони України вчора 15 травня та в ніч на 16 травня завдали уражень по низці важливих об'єктів росіян. Удари були як по РФ, так і об'єктам на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Читайте також: РФ почала захищати антидроновими сітками підводні човни за 7400 км від України

Удар по НПЗ

У Генштабі підтвердили, що в ніч на 15 травня військові завдали пошкодження Рязанському НПЗ.

"Уточнено результати влучань в ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ (Рязанська обл., рф) - пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та задіяний у забезпеченні пальним армії РФ.

Удари по іншим об'єктам

Згідно звіту Генштабу, за останні півтори доби є й інші результати: Зокрема:

  • українські бійці уразили пункт управління РФ у районі Покровська (Донецька область), а також пункт управління БпЛА у Графському районі на Донеччині;
  • уражено ангар з військової технікою противника у Селидовому (Донецька область);
  • завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині;
  • завдано уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще у районах низки інших населених пунктів.

Інші удари по РФ

Нагадаємо, що 12 травня та в ніч на 13 травня українські військові атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", який розташований у селі Волна Краснодарського краю. Після атаки на об’єкті спалахнула пожежа.

Зазначимо, що "Таманьнефтегаз" є великим терміналом поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Він призначений для перевантаження нафти, мазуту, дизеля та скраплених газів. Крім того, він задіяний у постачанні палива для військ РФ.

Також ми писали, що наприкінці серпня Reuters повідомило, що в Росії після атак дронів зупинили роботу два нафтопереробні заводи, які належать "Роснефті". Йдеться про Туапсинський і Новокуйбишевський НПЗ.

