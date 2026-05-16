Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Силы обороны поразили установки переработки на Рязанском НПЗ и военные объекты РФ

18:35 16.05.2026 Сб
2 мин
Что известно о последствиях атак?
aimg Эдуард Ткач
Фото: украинские воины снова нанесли потери противнику (Getty Images)

Силы обороны Украины вчера 15 мая и в ночь на 16 мая нанесли поражения по ряду важных объектов россиян. Удары были как по РФ, так и объектам на временно оккупированных территориях.

Удар по НПЗ

В Генштабе подтвердили, что в ночь на 15 мая военные нанесли повреждения Рязанскому НПЗ.

"Уточнены результаты попаданий в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского НПЗ (Рязанская обл., рф) - повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Заметим, что Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и задействован в обеспечении горючим армии РФ.

Удары по другим объектам

Согласно отчету Генштаба, за последние полтора суток есть и другие результаты: В частности:

  • украинские бойцы поразили пункт управления РФ в районе Покровска (Донецкая область), а также пункт управления БпЛА в Графском районе Донецкой области;
  • поражен ангар с военной техникой противника в Селидово (Донецкая область);
  • нанесено поражение по складу материально-технических средств противника в Бараниковке Луганской области и ремонтному подразделению противника в Приволье Херсонской области;
  • нанесены поражения по сосредоточениям живой силы оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово в Донецкой области, в Любимовке Запорожской области и еще в районах ряда других населенных пунктов.

Другие удары по РФ

Напомним, что 12 мая и в ночь на 13 мая украинские военные атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", который расположен в селе Волна Краснодарского края. После атаки на объекте вспыхнул пожар.

Отметим, что "Таманьнефтегаз" является крупным терминалом вблизи порта Тамань на побережье Черного моря. Он предназначен для перегрузки нефти, мазута, дизеля и сжиженных газов. Кроме того, он задействован в поставках топлива для войск РФ.

Также мы писали, что в конце августа Reuters сообщило, что в России после атак дронов остановили работу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих "Роснефти". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

