Силы обороны поразили установки переработки на Рязанском НПЗ и военные объекты РФ

Другие удары по РФ

Напомним, что 12 мая и в ночь на 13 мая украинские военные атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", который расположен в селе Волна Краснодарского края. После атаки на объекте вспыхнул пожар.

Отметим, что "Таманьнефтегаз" является крупным терминалом вблизи порта Тамань на побережье Черного моря. Он предназначен для перегрузки нефти, мазута, дизеля и сжиженных газов. Кроме того, он задействован в поставках топлива для войск РФ.

Также мы писали, что в конце августа Reuters сообщило, что в России после атак дронов остановили работу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих "Роснефти". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.