Сили оборони уразили центр космічного зв'язку під Москвою та логістику РФ

Сили оборони вдарили по порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ, центру космічного зв'язку у Московській області та ворожій логістиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони уразили об'єкти росіян.
"За результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України", - розповіли військові.
Під ударом опинився і центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області - там зафіксовано масштабне задимлення.
Крім того, українські захисники уразили полігон підготовки операторів дронів в районі Дебальцевого на території Луганської області та пункти управління безпілотниками в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині.
Уражено й командно-спостережні пункти росіян в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та у районі Покровська Донецької області.
Також атакований автомобільний міст в районі Василівки Запорізької області, який окупанти використовують для перекидання військ та забезпечення своєї армії.
"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, у ніч на 20 червня Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили масштабну операцію проти російських окупантів і ворожих логістичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях.
За даними командира СБС Роберта Бровді "Мадяра", уражено чотири газокомпресорні станції в Криму, автомобільний міст через Генічеську протоку. Крім того, дрони прилетіли по кількох об'єктах паливної та військової логістики росіян.