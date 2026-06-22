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Силы обороны поразили центр космической связи под Москвой и логистику РФ

13:15 22.06.2026 Пн
2 мин
Какие еще объекты россиян оказались под ударом?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ВСУ поразили ряд важных объектов окупантов (Getty Images)

Силы обороны ударили по порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ, центре космической связи в Московской области и вражеской логистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны поразили объекты россиян.

"По результатам дополнительного анализа данных, подтверждено поражение 21 июня инфраструктуры порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ и двух автомобильных паромов. Эти объекты используются для обеспечения войск российских оккупантов в южных регионах Украины", - сообщили военные.

Под ударом оказался и центр космической связи "Дубна" в Московской области - там зафиксировано масштабное задымление.

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Кроме того, украинские защитники поразили полигон подготовки операторов дронов в районе Дебальцево на территории Луганской области и пункты управления беспилотниками в районах Мирнограда и Перестройки Донецкой области.

Поражены также командно-наблюдательные пункты россиян в районе Илек-Пеньковки Белгородской области РФ и в районе Покровска Донецкой области.

Также атакован автомобильный мост в районе Васильевки Запорожской области, который используют для опрокидывания войск и обеспечения своей армии.

"Силы обороны Украины продолжат системно снижать возможности российского агрессора по ведению войны против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в ночь на 20 июня Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против российских оккупантов и вражеских логистических объектов на временно оккупированных территориях.

По данным командира СБС Роберта Бровди "Мадяра", поражены четыре газокомпрессорных станции в Крыму, автомобильный мост через Генический пролив. Кроме того, дроны прилетели по нескольким объектам топливной и военной логистики россиян.

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