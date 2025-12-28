Сили оборони уразили Сизранський НПЗ та ще низку об'єктів росіян, - Генштаб

Атаки по території РФ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вдень 25 грудня російський Новошахтинський нафтопереробний завод вчергове опинився під атакою. На заводі пролунало до 10 вибухів, почалася сильна пожежа. Один з найбільших російських НПЗ був виведений з ладу.

Також відомо, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ у порту "Темрюк" та в Оренбурзі.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили морський порт "Темрюк", аеродром "Майкоп" та ремонтний підрозділ російських військ.

Окрім того, Сили оборони у ніч на 24 грудня уразили завод з виробництва ракетного палива у РФ, а також базу морських безпілотників і склади з боєприпасами.