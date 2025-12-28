Силы обороны поразили Сызранский НПЗ и еще ряд объектов россиян, - Генштаб

Атаки по территории РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что днем 25 декабря российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в очередной раз оказался под атакой. На заводе прогремело до 10 взрывов, начался сильный пожар. Один из крупнейших российских НПЗ был выведен из строя.

Также известно, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ в порту "Темрюк" и в Оренбурге.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили морской порт "Темрюк", аэродром "Майкоп" и ремонтное подразделение российских войск.

Кроме того, Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами.