Сили оборони уразили російський ЗРК С-300 у Бєлгородській області, - Генштаб

Сили оборони України 20 липня завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу С-300П у Бєлгородській області. Також було уражено радіолокаційний комплекс "Небо-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"20 липня Сили оборони України завдали низку успішних ударів по противнику в різних локаціях, продовжуючи зосереджувати зусилля на послабленні військового потенціалу РФ", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у Генштабі, засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський ЗРК С-300П у Бєлгородській області, що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні.

У цій самій області наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу "Небо-М", що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М "Big Bird".

"Такі скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони РФ, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами", - зазначили у Генштабі.

Там також підкреслили, що послаблення цих систем безпосередньо підтримує українські зусилля, спрямовані на зменшення спроможності Росії вести агресивну війну та атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру нашої держави.

Окрім того, такі удари безпосередньо підривають здатність РФ демонструвати силу, прикривати свої війська та підтримувати незаконну окупацію української території.

"Сили оборони продовжуватимуть проводити операції з підриву критично важливих систем ворога, які підтримують функціонування російської воєнної машини", - наголосили в Генштабі.