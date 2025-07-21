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Силы обороны поразили российский ЗРК С-300 в Белгородской области, - Генштаб

Белгородская область, Россия, Понедельник 21 июля 2025 19:39
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Силы обороны поразили российский ЗРК С-300 в Белгородской области, - Генштаб Фото: Силы обороны поразили российский ЗРК С-300 в Белгородской области (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины 20 июля нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300П в Белгородской области. Также был поражен радиолокационный комплекс "Небо-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"20 июля Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по противнику в различных локациях, продолжая сосредотачивать усилия на ослаблении военного потенциала РФ", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Генштабе, средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский ЗРК С-300П в Белгородской области, что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе.

В этой же области наши войска также нанесли удар по радиолокационному комплексу "Небо-М", что критически повлияло на его функциональность, и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М "Big Bird".

"Такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями", - отметили в Генштабе.

Там также подчеркнули, что ослабление этих систем непосредственно поддерживает украинские усилия, направленные на уменьшение способности России вести агрессивную войну и атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру нашего государства.

Кроме того, такие удары непосредственно подрывают способность РФ демонстрировать силу, прикрывать свои войска и поддерживать незаконную оккупацию украинской территории.

"Силы обороны будут продолжать проводить операции по подрыву критически важных систем врага, которые поддерживают функционирование российской военной машины", - отметили в Генштабе.

Удары Украины по России

Напомним, в ночь на 11 июля подразделения Вооруженные силы Украины поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина. Он производит истребители типа МиГ-29, МиГ-31.

Также Силы обороны Украины дважды успешно ударили по командному пункту 8-й армии РФ.

Ранее Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ). Он находится на расстоянии более 1000 км от государственной границы Украины.

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Вооруженные силы Украины ЗРК Белгородская область Генштаб ВСУ Война в Украине
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