ЗСУ вдруге за тиждень вдарили по командуванню армії РФ на Донеччині: деталі

Сили оборони України вдруге за тиждень успішно вдарили по командному пункту 8-ї армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"3 липня Сили оборони України вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ", - повідомили військові.

Водночас зазначається, що захисники також уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Втрати противника, за даними Генерального штабу ЗСУ, уточнюються.

"Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу",- підкреслили в штабі.

Водночас військові зауважили, що Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора.

"Україна продовжуватиме боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з суверенної території нашої держави й не буде відновлено справедливий та тривалий мир", - підсумували в Генштабі.