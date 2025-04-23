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Сили оборони уразили завод з виробництва ударних дронів у Татарстані, - Генштаб

Татарстан, Росія, Середа 23 квітня 2025 20:11
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Сили оборони уразили завод з виробництва ударних дронів у Татарстані, - Генштаб Фото: Сили оборони уразили завод з виробництва ударних дронів у Татарстані (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони уразили завод з виробництва ударних дронів у Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ). Він знаходиться на відстані понад 1000 км від державного кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА ("Герань-2", типу "Шахед" та інші)", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних безпілотників на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан на відстані 1054 км від державного кордону України.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки дронів. Результати ураження уточнюються.

"Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні", - наголосили у Генштабі.

Удари України по території РФ

Нагадаємо, 22 квітня у Володимирській області РФ пролунали вибухи на 51-му арсеналі Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Через вибухи та пожежу з найближчих населених пунктів оголосили евакуацію. А місцеві мешканці заявили, що незадовго до вибухів було чути звуки безпілотників.

Як відомо, на 51-му арсеналі ГРАУ зберігалися близько 105 тисяч тонн озброєння і ракет різного типу. Як писало РБК-Україна, це була одна із найскладніших цілей для ураження, зважаючи на те, як його охороняють.

Також 15 квітня Сили оборони України уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курській області. Саме ця бригада 13 квітня, у Вербну неділю, завдала ракетного удару по місту Суми.

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Збройні сили України Татарстан Сили безпілотних систем Генштаб ВСУ Війна в Україні Дрони
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