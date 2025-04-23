Сили оборони уразили завод з виробництва ударних дронів у Татарстані, - Генштаб

Сили оборони уразили завод з виробництва ударних дронів у Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ). Він знаходиться на відстані понад 1000 км від державного кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА ("Герань-2", типу "Шахед" та інші)", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних безпілотників на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан на відстані 1054 км від державного кордону України.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки дронів. Результати ураження уточнюються.

"Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні", - наголосили у Генштабі.