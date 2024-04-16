UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили спецоперацій підбили російський танк "Т-90": оприлюднене відео

Автор: Валерій Савицький

Українські спецпризначенці вивели з ладу російський танк "Т-90", що обстріляв позиції Збройних сил у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій (ССО).

Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку, оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили ворожий танк "Т-90", який саме відпрацював по позиціях Сил оборони.

За допомогою FPV–дрона оператори тактичної групи "Медоїд" уразили ціль. Танк було знерухомлено, командир і навідник отримали поранення.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 104 бойових зіткнення. Росіяни активно штурмували на двох напрямках у Донецькій області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія невдовзі спробує посилити штурмові та наступальні дії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, чому РФ вдається добиватися тактичного успіху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України