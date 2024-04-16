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Силы спецопераций подбили российский танк "Т-90": обнародовано видео

Автор: Валерий Савицкий

Украинские бойцы спецназначения вывели из строя российский танк "Т-90", который обстрелял позиции Вооруженных сил в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций (ССО).

Во время разведывательных действий на Донецком направлении, операторы 3-го полка Сил специальных операций обнаружили вражеский танк "Т-90", который как раз отработал по позициям Сил обороны.

С помощью FPV-дрона операторы тактической группы "Медоед" поразили цель. Танк был обездвижен, командир и наводчик получили ранения.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 104 боевых столкновения. Россияне активно штурмовали на двух направлениях в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вскоре попытается усилить штурмовые и наступательные действия.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему РФ удается добиваться тактического успеха.

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Война России против Украины